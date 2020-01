Cronaca 134

Caso di meningite in un supermercato di Caltanissetta? Niente di vero: soltanto una "bufala"

Si tratta di una bufala partita con un messaggio WhatsApp che invitava a non recarsi in diversi supermercati tra Agrigento e Caltanissetta

Redazione

18 Gennaio 2020 10:03

Rimbalza - e con insistenza - un messaggio WhatsApp che sta provocando allarme sociale. Da Porto Empedocle a Canicattì, passando per Agrigento, Favara e anche Caltanissetta, i cittadini sono in apprensione e non sanno se credere o meno a quelle quattro righe. Si tratta - lo confermano da Epidemiologia dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento - di una fake news. Non s'è registrato nessun caso di meningite. Non è stata inoltrata dagli ospedali della provincia alcuna segnalazione al dipartimento di Epidemiologia.Questo il messaggio WhatsApp incriminato: "Non andate a (omissis) nessuno di voi e avvisate più persone possibile. Si sono portati a quanto pare una signora con la meningite. Stanno disinfettando tutto. Mi raccomando". Messaggi che hanno indicato la stessa insegna commerciale di Porto Empedocle, Favara e Canicattì dove qualcuno ha perfino chiesto informazioni, sulla veridicità della notizia, al commissariato di polizia. Il direttore dell'ospedale "Barone Lombardo", esattamente come quello dell'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio", hanno confermato che si tratta di "una bufala". Una fake news evidente già dalla dinamica della narrazione.

L'azienda, la cui insegna viene citata nel Whatsapp "bufala", sta già ricorrendo alle vie legali: verrà formalizzata una denuncia a carico di ignoti. E' palese infatti il danno provocato all'impresa. Appare scontato che trattandosi di messaggi WhatsApp la polizia Postale riuscirà a risalire alla fonte originaria di invio.





