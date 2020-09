Attualita 391

Licata, caso di Coronavirus al ristorante dello chef Pino Cuttaia: locale chiuso per qualche giorno

I dipendenti del ristorante sono stati messi in quarantena e sono in attesa del tampone, Lo chef ha immediatamente messo in atto le prescrizioni anti Covid

Redazione

14 Settembre 2020 09:55

Un caso di positività asintomatica al Covid-19 ha indotto alla quarantena forzata per tutti i collaboratori de "La Madia" di Licata, dello chef bistellato Pino Cuttaia, e alla relativa chiusura temporanea del ristorante."Nello svolgimento della mia attività mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti Covid-19, adottando tutte le misure di prevenzione, per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e clienti - spiega Cuttaia - . Con senso di responsabilità e precauzione, tutti i collaboratori sono in quarantena forzata e in attesa di effettuare il tampone. Inoltre, stiamo chiamando tutti coloro che sono stati ospiti in questi ultimi giorni a La Madia invitandoli a rivolgersi tempestivamente al dipartimento di Prevenzione, servizio di Epidemiologia dell’Asp di Agrigento. Comunicherò al più presto le nuove date di riapertura del ristorante La Madia".



Un caso di positività asintomatica al Covid-19 ha indotto alla quarantena forzata per tutti i collaboratori de "La Madia" di Licata, dello chef bistellato Pino Cuttaia, e alla relativa chiusura temporanea del ristorante."Nello svolgimento della mia attività mi sono attenuto scrupolosamente alle prescrizioni anti Covid-19, adottando tutte le misure di prevenzione, per garantire la massima sicurezza ai nostri dipendenti e clienti - spiega Cuttaia - . Con senso di responsabilità e precauzione, tutti i collaboratori sono in quarantena forzata e in attesa di effettuare il tampone. Inoltre, stiamo chiamando tutti coloro che sono stati ospiti in questi ultimi giorni a La Madia invitandoli a rivolgersi tempestivamente al dipartimento di Prevenzione, servizio di Epidemiologia dell’Asp di Agrigento. Comunicherò al più presto le nuove date di riapertura del ristorante La Madia".



Coronavirus, la scuola riparte dopo sei mesi di stop ma non per tutti: inviate 94 milioni di mascherine

News Successiva Una città è viva se è al passo con i tempi ... dal romanzo "La lunga ombra del destino"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare