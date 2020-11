Cronaca 1765

Casi di covid-19: a Caltanissetta chiuse alcune sezioni della scuola dell'infanzia

Gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto alle notifiche di isolamento questa mattina

Rita Cinardi

16 Novembre 2020 10:13

Quarantena obbligatoria per i bimbi e il personale scolastico della scuola dell'infanzia di due plessi scolastici dell'istituto comprensivo "Vittorio Veneto" di Caltanissetta. Si tratta in particolare dei plessi "Santa Lucia" e "Firrio" dove sono risultati casi positivi al covid-19. Gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto alle notifiche di isolamento questa mattina. Bimbi e personale scolastico saranno sottoposti a tampone dal personale Usca dell'Asp di Caltanissetta. Fino ad allora dovranno rimanere in isolamento domiciliare.

Quarantena obbligatoria per i bimbi e il personale scolastico della scuola dell'infanzia di due plessi scolastici dell'istituto comprensivo "Vittorio Veneto" di Caltanissetta. Si tratta in particolare dei plessi "Santa Lucia" e "Firrio" dove sono risultati casi positivi al covid-19. Gli agenti della Polizia Municipale hanno proceduto alle notifiche di isolamento questa mattina. Bimbi e personale scolastico saranno sottoposti a tampone dal personale Usca dell'Asp di Caltanissetta. Fino ad allora dovranno rimanere in isolamento domiciliare.

Covid, il professor Cacopardo: "In Sicilia curva epidemiologica in discesa a inizio dicembre"

News Successiva Reddito di cittadinanza a un detenuto omicida e a un lavoratore in nero: denunce a Carini

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare