Case popolari nel degrado a Gela, Greco: "Spettacolo indecoroso". Il Comune pulirà ma chiede l'intervento dello Iacp

Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo nelle palazzine di contrada Scavone e ha detto che l'amministrazione farà la sua parte

30 Novembre 2020 20:13

Il Sindaco Lucio Greco questa mattina si è recato negli alloggi popolari del quartiere Scavone per una ricognizione finalizzata a conoscere le condizioni di quest'area abbandonata da anni. Prima del sopralluogo, Greco ha attivato e coinvolto Ghelas Multiservizi e gli uffici comunali preposti e ha garantito che, per la parte che riguarda il Comune, si sta già mettendo mano a tutti gli interventi necessari a restituire decoro a questa zona della città e alle famiglie che vi abitano.Per la parte che riguarda l'IACP, invece, il Sindaco ha convocato una riunione urgente con i vertici dell'Istituto, affinchè vengano a verificare personalmente lo stato delle cose e agiscano sulla parte degli immobili che è di loro competenza, con massicci interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I lavori di pulizia disposti dal Comune inizieranno lunedì (in collaborazione con l'Assessorato al Territorio e all'Ambiente per quel che concerne i rifiuti), e uno scarrabile sarà posizionato direttamente in loco. Già un mese fa la Ghelas aveva provveduto alla sistemazione delle buche stradali e aveva installato i pali nuovi della pubblica illuminazione, ma, alla luce del sopralluogo odierno, è stato deciso che tutto l'impianto sarà a led e sarà ultimato entro dicembre.

“Abbiamo assistito ad uno spettacolo indecoroso. Qui – ha commentato il Sindaco Greco - giacciono pure inerti abbandonati da chissà quanti anni, e sarà mia cura provvedere all'immediato ripristino della pulizia, mediante un'opera di bonifica complessiva, della pubblica illuminazione e del verde. L'obiettivo è ridare dignità a queste famiglie di residenti che vanno aiutate e sostenute. L'amministrazione comunale non è sorda alle richieste di aiuto dei cittadini. Questa zona va messa in sicurezza, va ripristinata la vivibilità e va messo un punto al degrado. Gela è una città civile, e scene simili sono improponibili”.



