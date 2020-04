Attualita 86

Casartigiani Gela, Ruvio: "Ripartire al più presto. Il Comune deve lanciare una sorta di piccolo piano Marshall"

Le micro imprese sono in gravi difficoltà. Ecco quali sono le proposte degli artigiani per ricominciare

Redazione

19 Aprile 2020 20:10

“Ricominciare, insieme” Accelerare il riavvio delle attività economiche senza rischiare la salute delle persone. Lo chiedono gli imprenditori che vogliono tornare alla vita. Il riavvio delle attività economiche va accelerato al massimo. Ripartire al più presto, infatti, non è l’ambizione o la pretesa degli imprenditori ma l’obiettivo condiviso da tutti quanti vogliono tornare alla vita, imprenditori e cittadini.va garantita la disponibilità immediata e senza limitazioni dei dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme in vigore, in grado di assicurare la sicurezza dei dipendenti come di artigiani e imprenditori. Nelle piccole imprese i titolari sono a loro volta coinvolti in prima persona nelle attività e non hanno interesse a rischiare la salute di nessuno. Il Comune di Gela deve lanciare una sorta di piccolo “Piano Marshall” per favorire le micro imprese al limite del collasso, attuare una massiccia serie di piccoli investimenti.1. Creare un Fondo speciale di finanziamento per le piccole imprese

2. Stop a tutto il sistema di tassazione locale

3. La mancanza di liquidità a disposizione delle imprese può innescare un pericoloso effetto a catena di blocco dei pagamenti. È un meccanismo che deve essere interrotto immediatamente prima che la rottura dell’anello più debole determini l’estensione dello stato di crisi a tutto il sistema

4. E’ necessaria una potente iniezione di liquidità da parte del sistema bancario, Si tratta di una operazione straordinaria, ma indispensabile che richiederebbe, in prevalenza, l’erogazione di importi di piccola dimensione, assistiti da una garanzia pubblica gratuita.

5.Contributo a fondo perduto rapportato alla perdita di fatturato documentabile;

6.Sostegno finanziario al pagamento degli affitti e estensione del credito di imposta a tutto il 2020;

7. Cancellazione delle imposte locali e nazionali per tutto il 2020;

8. Liquidità immediata con meccanismi semplici e a tasso zero;

9.Estensione della cassa integrazione oltre le nove settimane previste;

10.Sospendere per il primo semestre e poi rateizzare il pagamento delle bollette delle utenze;

11. Il Mondo bancario, supporti subito per le piccole imprese ampliando l’operatività del fondo di Garanzia per le Pmi



