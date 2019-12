Eventi 78

Casa Rosetta, al teatro Margherita di Caltanissetta spettacolo del centro di riabilitazione "Villa San Giuseppe"

Lo spettacolo andrà in scena martedì 3 dicembre con inizio alle 9.30 in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Redazione

01 Dicembre 2019 17:04

“Mettiti nei miei panni!” è il titolo della kermesse artistica che per iniziativa di “Casa Rosetta” nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità andrà in scena martedì 3 dicembre, con inizio alle 9,30, al teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta. Lo spettacolo vedrà protagonisti ospiti e operatori del Centro diurno “Villa San Giuseppe” di Casa Rosetta con lo speciale coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico “R. Assunto”, del Liceo delle Scienze Umane “A. Manzoni”, dell’Istituto Tecnico Commerciale “M. Rapisardi” di Caltanissetta, l’Euroform – Scuola dei mestieri - di San Cataldo e, dalla provincia di Enna, dell’Istituto Professionale Alberghiero “Don Pino Puglisi” di Centuripe, che hanno accolto il tema proposto, accompagnato dal sottotitolo “Chi non osa osservare il sole in volto, non sarà mai una stella!”:L’evento si inquadra anche nel “Salus festival” promosso dall’assessorato regionale alla salute (si terrà a Caltanissetta il 2, 3, 4 dicembre, organizzato dal Cefpas e dall’Asp) e testimonia la continuità di un percorso di Casa Rosetta che negli anni ha visto la nascita di diversi progetti (ricordiamo qui “La differenza tra te e me” del 2018) finalizzati a creare sinergia tra gli studenti di diverse scuole del territorio e la realtà del Centro di Riabilitazione: un viaggio di gruppo dove Centro diurno e studenti ricercano insieme ciò che rende “differenti” e non “diversi”; differenza che unisce, diversità che allontana.





