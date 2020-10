Eventi 44

Casa Rosetta, 7 studenti di Caltanissetta pronti a conseguire la laurea in Scienze dell'educazione e formazione

La seduta di laurea si terrà il 17 ottobre in un'aula del Cefpas. Anche quest'anno il corso sarà attivo nelle due sedi di Caltanissetta e Partinico

Redazione

15 Ottobre 2020 12:39

È giunto a compimento il primo corso triennale in Scienze dell’educazione e della formazione avviato nel 2017 da Casa Rosetta – attraverso la Fondazione Alessia Istituto euromediterraneo per la formazione e la ricerca - in convenzione con la Pontifica Facoltà Auxilium di Roma, e nei prossimi giorni si terranno le sedute di laurea nelle due sedi di svolgimento del corso: sabato 17 a Caltanissetta, sabato 24 a Partinico. Sono complessivamente quattordici gli iscritti al corso che presenteranno la tesi finale e sosterranno l’esame conclusivo e conseguiranno il diploma di laurea. A Caltanissetta - dove i laureandi sono sette e conseguiranno il diploma di laurea con l’indirizzo specifico di educatore nei servizi socio-sanitari - la seduta di laurea si svolgerà in un’aula del Cefpas. La commissione esaminatrice sarà presieduta dal direttore del corso don Massimo Naro.La formazione è uno dei tre cardini di Casa Rosetta - insieme con l’attenzione e i servizi per le persone che hanno bisogno di sostegno e con la spiritualità – e il corso universitario in scienze dell’educazione e della formazione è stato voluto per promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze di base e assicura la preparazione per ulteriori specializzazioni in campo socio-educativo, scolastico e formativo. Il corso di studio ha un unico curriculum con tre indirizzi: educatore nei servizi educativi per l’infanzia, educatore nei servizi socio-educativi, educatore nei servizi scolastici e formativi.

Anche quest’anno il corso, che in tre anni ha seguito circa cento iscritti, sarà attivo nelle due sedi di Caltanissetta (nel palazzo Notarbartolo in piazza San Giuseppe) e di Partinico (nella struttura adiacente a “Casa don Pino Puglisi “) con l’offerta formativa per preparare educatori professionali capaci di realizzare interventi nella comunità, in strutture pubbliche e private e del terzo settore che gestiscono ed erogano servizi sociale, socio-assistenziali rivolto a famiglie, adolescenti, minori, anziani, immigrati e persone con dipendenza patologica da sostanze e o da comportamenti.





È giunto a compimento il primo corso triennale in Scienze dell’educazione e della formazione avviato nel 2017 da Casa Rosetta – attraverso la Fondazione Alessia Istituto euromediterraneo per la formazione e la ricerca - in convenzione con la Pontifica Facoltà Auxilium di Roma, e nei prossimi giorni si terranno le sedute di laurea nelle due sedi di svolgimento del corso: sabato 17 a Caltanissetta, sabato 24 a Partinico. Sono complessivamente quattordici gli iscritti al corso che presenteranno la tesi finale e sosterranno l’esame conclusivo e conseguiranno il diploma di laurea. A Caltanissetta - dove i laureandi sono sette e conseguiranno il diploma di laurea con l’indirizzo specifico di educatore nei servizi socio-sanitari - la seduta di laurea si svolgerà in un’aula del Cefpas. La commissione esaminatrice sarà presieduta dal direttore del corso don Massimo Naro.La formazione è uno dei tre cardini di Casa Rosetta - insieme con l’attenzione e i servizi per le persone che hanno bisogno di sostegno e con la spiritualità – e il corso universitario in scienze dell’educazione e della formazione è stato voluto per promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze di base e assicura la preparazione per ulteriori specializzazioni in campo socio-educativo, scolastico e formativo. Il corso di studio ha un unico curriculum con tre indirizzi: educatore nei servizi educativi per l’infanzia, educatore nei servizi socio-educativi, educatore nei servizi scolastici e formativi.

Anche quest’anno il corso, che in tre anni ha seguito circa cento iscritti, sarà attivo nelle due sedi di Caltanissetta (nel palazzo Notarbartolo in piazza San Giuseppe) e di Partinico (nella struttura adiacente a “Casa don Pino Puglisi “) con l’offerta formativa per preparare educatori professionali capaci di realizzare interventi nella comunità, in strutture pubbliche e private e del terzo settore che gestiscono ed erogano servizi sociale, socio-assistenziali rivolto a famiglie, adolescenti, minori, anziani, immigrati e persone con dipendenza patologica da sostanze e o da comportamenti.





News Successiva "Driver's Anatomy", dieci incroci pericolosi tra piloti per svelare il lato umano della F1

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare