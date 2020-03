Cronaca 3736

Cartoline dal Sant'Elia di Caltanissetta, i medici e gli infermieri: "Andrà tutto bene. Però state a casa"

Intanto oggi in città a mezzogiorno da diversi balconi è partito l'applauso per medici e infermieri e quanto stanno facendo per noi

Rita Cinardi

14 Marzo 2020 12:20

In un ospedale diverso da come lo abbiamo sempre visto, dove attualmente sono stati annullati tutti i ricoveri e gli interventi che non richiedono urgenza, per fronteggiare l'emergenza coronavirus e i potenziali ricoveri di questi pazienti, i medici continuano a svolgere il loro lavoro augurandosi che le misure di contenimento funzionino. E così ognuno dai propri reparti sta mandando "cartoline" volte da un lato a tranquillizzare i cittadini e dall'altro a rispettare quanto disposto dal governo. "Andrà tutto bene. Però state a casa". Intanto oggi in città a mezzogiorno da diversi balconi è partito l'applauso per medici e infermieri e quanto stanno facendo per noi. In prima linea medici infettivologi, rianimatori, medici dell'emergenza, radiologi, ma presto tutti gli altri potrebbero dover prestare il loro soccorso nel caso che i contagi dovessero aumentare. In teoria le misure di contenimento disposte con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se rispettate da tutti, dovrebbero evitare la diffusione del virus come avvenuto in altri casi. Questo è quanto dicono esperti epidemiologi. Intanto è fondamentale che chi è sceso dal Nord Italia rispetti il proprio isolalmento domiciliare e limiti il più possibile il contatto anche con i familiari.

