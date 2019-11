Attualita 186

Caro voli in Sicilia, manifestazione all'aeroporto di Catania. L'Udc chiede biglietti a 50 euro e tariffe agevolate

Il coordinatore regionale Decio Terrana, chiede alla regione di intervenire e afferma che non è una battaglia solo dell'Udc ma di tutti i siciliani

Redazione

21 Novembre 2019 10:05

Il Coordinatore Regionale dell’UDC Italia, Onorevole Decio Terrana, invita tutti i Siciliani, le testate giornalistiche, tutte le Forze Politiche, i Sindacati, le Associazioni di Categoria, i rappresentanti ed i simpatizzanti dell’UDC, alla pacifica manifestazione di Venerdì 29 Novembre presso l’Aeroporto di Catania per chiedere biglietti a 50 euro e tariffe agevolate per i biglietti aerei.Alla Manifestazione sarà anche presente il Senatore dell’UDC Italia Antonio Saccone, firmatario dell’interrogazione parlamentare sul “Caro Voli”.

<< Come anticipato nel video-messaggio trasmesso nelle scorse settimane – comunica l’On. Terrana – Venerdì 29 Novembre una rappresentanza dell’UDC Italia sarà presente all’Aeroporto di Catania per chiedere un immediato intervento sul problema del “Caro Voli” che sta tagliando fuori la Sicilia ed i Siciliani da ogni possibilità di spostarsi dal proprio territorio. La continuità territoriale non viene rispettata ed i siciliani devono pagare cifre esorbitanti per spostarsi per motivi di lavoro, di salute o semplicemente per raggiungere i propri cari per le feste. In questi mesi abbiamo analizzato come sia possibile usufruire di rotte sociali, di prezzi fissi e agevolati per la Sicilia, di come biglietti fissi a 50 euro per le rotte principali siano una necessità per lo sviluppo del nostro territorio, presentando anche un’interrogazione parlamentare a firma del Senatore Antonio Saccone, che ringraziamo per la presenza e per aver accolto i nostri solleciti e quello del nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa >>.

Il Coordinatore Regionale invita anche le altre Forze Politiche a partecipare: << Il problema delle alte tariffe dei biglietti aerei non è solo una battaglia dell’UDC Italia ma di tutti i Siciliani. Sicuramente l’interesse dei media ed il coinvolgimento delle altre forze politiche ha aiutato a dare più forza ad una battaglia che portiamo avanti da mesi, per cui invito tutti i rappresentanti delle altre forze politiche, i Sindacati e le Associazioni di Categoria ad unirsi alla Manifestazione di Venerdì 29 per chiedere giustizia per tutti i Siciliani. L’invito è chiaramente esteso ad ogni Siciliano, a tutte le testate giornalistiche ed a tutti coloro che sentano l’importanza di questa tematica; dobbiamo farci ascoltare da tutti coloro che a Roma continuano ad ignorare ogni nostro sollecito >>.



Il Coordinatore Regionale dell’UDC Italia, Onorevole Decio Terrana, invita tutti i Siciliani, le testate giornalistiche, tutte le Forze Politiche, i Sindacati, le Associazioni di Categoria, i rappresentanti ed i simpatizzanti dell’UDC, alla pacifica manifestazione di Venerdì 29 Novembre presso l’Aeroporto di Catania per chiedere biglietti a 50 euro e tariffe agevolate per i biglietti aerei.Alla Manifestazione sarà anche presente il Senatore dell’UDC Italia Antonio Saccone, firmatario dell’interrogazione parlamentare sul “Caro Voli”.

<< Come anticipato nel video-messaggio trasmesso nelle scorse settimane – comunica l’On. Terrana – Venerdì 29 Novembre una rappresentanza dell’UDC Italia sarà presente all’Aeroporto di Catania per chiedere un immediato intervento sul problema del “Caro Voli” che sta tagliando fuori la Sicilia ed i Siciliani da ogni possibilità di spostarsi dal proprio territorio. La continuità territoriale non viene rispettata ed i siciliani devono pagare cifre esorbitanti per spostarsi per motivi di lavoro, di salute o semplicemente per raggiungere i propri cari per le feste. In questi mesi abbiamo analizzato come sia possibile usufruire di rotte sociali, di prezzi fissi e agevolati per la Sicilia, di come biglietti fissi a 50 euro per le rotte principali siano una necessità per lo sviluppo del nostro territorio, presentando anche un’interrogazione parlamentare a firma del Senatore Antonio Saccone, che ringraziamo per la presenza e per aver accolto i nostri solleciti e quello del nostro Segretario Nazionale Lorenzo Cesa >>.

Il Coordinatore Regionale invita anche le altre Forze Politiche a partecipare: << Il problema delle alte tariffe dei biglietti aerei non è solo una battaglia dell’UDC Italia ma di tutti i Siciliani. Sicuramente l’interesse dei media ed il coinvolgimento delle altre forze politiche ha aiutato a dare più forza ad una battaglia che portiamo avanti da mesi, per cui invito tutti i rappresentanti delle altre forze politiche, i Sindacati e le Associazioni di Categoria ad unirsi alla Manifestazione di Venerdì 29 per chiedere giustizia per tutti i Siciliani. L’invito è chiaramente esteso ad ogni Siciliano, a tutte le testate giornalistiche ed a tutti coloro che sentano l’importanza di questa tematica; dobbiamo farci ascoltare da tutti coloro che a Roma continuano ad ignorare ogni nostro sollecito >>.



News Successiva Caltanissetta. Risoluzione del contratto con Caltaqua, interviene la Panvini: "Non ci sono inadempienze"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare