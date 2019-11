Attualita 8

Caro Voli in Sicilia, da Natale alla Befana ci saranno 34 tratte in più da Roma e Milano per Catania e Palermo

Lo ha detto il vice ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri dopo aver aperto un dialogo con Alitalia

26 Novembre 2019 19:52

"I commissari di Alitalia mi hanno garantito 34 tratte in più da Roma e Milano per Catania e Palermo, dal 20 dicembre e il 6 gennaio, per un totale di circa 5.822 posti compreso l'upgrade di 826 posti in 28 voli mattutini da Linate. Un aumento dell'offerta che avrà l' effetto di abbassare le tariffe". Lo ha riferito il viceministro ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, parlando del 'caro voli nell'isola' a un incontro alla Sac, la società che gestisce l'aeroporto internazionale del capoluogo etneo, riportato dal quotidiano La Sicilia. La compagnia aerea garantirà da e per Linate 16 tratte in più: 10 (1.328 posti) su Punta Raisi e 6 (752 passeggeri) su Fontanarossa; 18 i voli extra da e per Fiumicino: 8 (1.344 posti) su Palermo e 10 (1.572 passeggeri) su Catania.

