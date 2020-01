Attualita 295

Caro voli in Sicilia, all'aeroporto di Comiso biglietti scontati per i residenti in partenza

I residenti potranno volare per Roma pagando 38 euro, per Milano il costo sarà di 50.

Redazione

11 Gennaio 2020 12:27

Approvate le rotte scontate per i residenti in partenza dall'aeroporto di Comiso. I residenti potranno volare per Roma pagando 38 euro, per Milano il costo sarà di 50.«Comiso sarà collegato con Roma due volte al giorno, andata e ritorno, con partenza da Comiso - commenta il sindaco, Maria Rita Schembari - mentre per Milano ci sarà un volo giornaliero. Torna quindi ad incrementarsi il traffico aereo e seguiranno altri step per il rilancio».





