Attualita 261

Caro voli e aerei, a Natale pullman scontati per gli studenti siciliani che si trovano al Nord

La Regione ha siglato un'intesa con l'azienda siciliana trasporti per mettere a disposizione fino a otto pullman

Redazione

10 Dicembre 2019 18:21

Il governo Musumeci tende una mano agli studenti siciliani che si trovano al Nord e che rischiano di non potere rientrare in Sicilia per il periodo natalizio, a causa delle proibitive tariffe aeree. Attraverso l'Azienda siciliana trasporti - una delle partecipate dalla Regione - saranno messi a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, a un costo simbolico per viaggiatore che va dai 10 ai 30 euro.

"Di fronte al cinismo dei vertici Alitalia e all'insensibilità del governo centrale - spiega il presidente Nello Musumeci - la Regione viene in soccorso di quegli studenti fuori sede, impossibilitati a sopportare il vergognoso costo del biglietto aereo che in alcuni casi supera gli 800 euro. E' una battaglia per la giustizia che condurremo senza tregua".

Il servizio, che inizia a Milano e prevede una sosta a Roma e una a Napoli, sarà offerto dal 20 al 23 dicembre e dal 5 al 7 gennaio. Le prenotazioni si ricevono all'Ast. Nei prossimi giorni tutti i dettagli sui siti di Regione e Ast.



Il governo Musumeci tende una mano agli studenti siciliani che si trovano al Nord e che rischiano di non potere rientrare in Sicilia per il periodo natalizio, a causa delle proibitive tariffe aeree. Attraverso l'Azienda siciliana trasporti - una delle partecipate dalla Regione - saranno messi a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, a un costo simbolico per viaggiatore che va dai 10 ai 30 euro.

"Di fronte al cinismo dei vertici Alitalia e all'insensibilità del governo centrale - spiega il presidente Nello Musumeci - la Regione viene in soccorso di quegli studenti fuori sede, impossibilitati a sopportare il vergognoso costo del biglietto aereo che in alcuni casi supera gli 800 euro. E' una battaglia per la giustizia che condurremo senza tregua".

Il servizio, che inizia a Milano e prevede una sosta a Roma e una a Napoli, sarà offerto dal 20 al 23 dicembre e dal 5 al 7 gennaio. Le prenotazioni si ricevono all'Ast. Nei prossimi giorni tutti i dettagli sui siti di Regione e Ast.



News Successiva Arriva l'inverno: neve a bassa quota e in Sicilia temperature in calo con freddo e pioggia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare