Attualita 189

Caro voli, arriva la svolta: riconosciuta la continuità territoriale. Le tariffe verranno ridotte

"Una vittoria storica che dedichiamo a tutti i siciliani", ha detto in senato Davide Faraone tra i primi firmatari dell'emendamento

Redazione

12 Dicembre 2019 13:19

Il caso del caro voli in Sicilia sembra destinato all'epilogo. Ieri sera è stato, infatti, approvato l'emendamento sulla continuità territoriale in Sicilia.In cosa consiste? "Per il primo anno saranno riconosciute tariffe sociali per le persone con disabilità, lavoratori e studenti, nel frattempo si terrà una gara fra i vettori aerei e dal secondo anno ci sarà un sensibile abbattimento delle tariffe per tutti. Una vittoria storica che dedichiamo a tutti i siciliani", commenta il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone che insieme a Valeria Sudano e Matteo Renzi sono i primi firmatari dell'emendamento.

"È stata riconosciuta una cosa ovvia - commenta -, che però in tutti questi anni tanto ovvia non era e cioè che la Sicilia è un'isola. Nessun ponte, niente treni ad alta velocità, prezzi degli aerei alle stelle: può andare nel continente solo chi se lo può permettere, una roba da Medioevo. Finalmente da stanotte non è più così".

La continuità territoriale garantirà ai siciliani lo stesso diritto alla mobilità che è attualmente applicato alla Regione Sardegna.

"I siciliani non saranno più cittadini di serie B", commenta Valeria Sudano. "Finalmente sarà possibile bandire gare, nel rispetto delle regole comunitarie - prosegue Sudano - per l'assegnazione di tratte agevolate per l'intero territorio siciliano. E' una misura strutturale che riguarda tutti i siciliani, non solo alcune categorie, come previsto dalle tariffe sociali, che saranno applicate per il 2020, e che assicura il diritto alla mobilità sostenibile. Le gare saranno gestiste dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che valuterà quali rotte saranno agevolate. Si è tentato più volte di arrivare a questo risultato e finalmente la Sicilia avrà la stessa misura di perequazione della Sardegna sul trasporto aereo. È l'acquisizione di un diritto che attendevamo da tempo e che finalmente è realtà".





Il caso del caro voli in Sicilia sembra destinato all'epilogo. Ieri sera è stato, infatti, approvato l'emendamento sulla continuità territoriale in Sicilia.In cosa consiste? "Per il primo anno saranno riconosciute tariffe sociali per le persone con disabilità, lavoratori e studenti, nel frattempo si terrà una gara fra i vettori aerei e dal secondo anno ci sarà un sensibile abbattimento delle tariffe per tutti. Una vittoria storica che dedichiamo a tutti i siciliani", commenta il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone che insieme a Valeria Sudano e Matteo Renzi sono i primi firmatari dell'emendamento.

"È stata riconosciuta una cosa ovvia - commenta -, che però in tutti questi anni tanto ovvia non era e cioè che la Sicilia è un'isola. Nessun ponte, niente treni ad alta velocità, prezzi degli aerei alle stelle: può andare nel continente solo chi se lo può permettere, una roba da Medioevo. Finalmente da stanotte non è più così".

La continuità territoriale garantirà ai siciliani lo stesso diritto alla mobilità che è attualmente applicato alla Regione Sardegna.

"I siciliani non saranno più cittadini di serie B", commenta Valeria Sudano. "Finalmente sarà possibile bandire gare, nel rispetto delle regole comunitarie - prosegue Sudano - per l'assegnazione di tratte agevolate per l'intero territorio siciliano. E' una misura strutturale che riguarda tutti i siciliani, non solo alcune categorie, come previsto dalle tariffe sociali, che saranno applicate per il 2020, e che assicura il diritto alla mobilità sostenibile. Le gare saranno gestiste dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che valuterà quali rotte saranno agevolate. Si è tentato più volte di arrivare a questo risultato e finalmente la Sicilia avrà la stessa misura di perequazione della Sardegna sul trasporto aereo. È l'acquisizione di un diritto che attendevamo da tempo e che finalmente è realtà".





News Successiva Uso di sostanze stupefacenti tra i giovani: vertice tra dirigenti e forze dell'ordine alla prefettura di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare