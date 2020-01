Cronaca 944

Carne sequestrata a Caltanissetta, il sindaco Gambino: "Non era destinata a scuole del capoluogo"

Le precisazioni del sindaco a seguito dell'operazione dei carabinieri che questa mattina ha portato al sequestro di 8 tonnellate di carne

Redazione

29 Gennaio 2020 14:09

Il sindaco Roberto Gambino fa presente che "la società di fornitura carni che ha subito in data odierna il provvedimento giudiziario, non fornisce le mense del comune di Caltanissetta". Il riferimento è all'operazione di questa mattina dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, del NAS di Ragusa e del NIL di Caltanissetta, collaborati da personale del settore veterinario della locale ASP, che hanno effettuato ispezioni in due aziende con sede in San Cataldo e in Caltanissetta. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 8 tonnellate di carne e denunciate tre persone.

Il sindaco Roberto Gambino fa presente che "la società di fornitura carni che ha subito in data odierna il provvedimento giudiziario, non fornisce le mense del comune di Caltanissetta". Il riferimento è all'operazione di questa mattina dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, del NAS di Ragusa e del NIL di Caltanissetta, collaborati da personale del settore veterinario della locale ASP, che hanno effettuato ispezioni in due aziende con sede in San Cataldo e in Caltanissetta. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 8 tonnellate di carne e denunciate tre persone.

Carne sequestrata. M.B. Carni e Macelleria Menna di San Cataldo: "Estranei a ogni contestazione"

News Successiva Incidente sulla Ss115: tre feriti, il più grave trasportato in elisoccorso a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare