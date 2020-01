Cronaca 183

Carini. Ferito dopo una caduta, anziano resta per due giorni fuori al freddo mangiando erba

Con difficoltà si è trascinato verso il terreno dove è stato poi ritrovato per chiedere aiuto ma senza riuscirvi

19 Gennaio 2020 09:34

È stato ritrovato la scorsa notte Andrea Amato, l'anziano di 81 anni scomparso a Carini. Dopo quasi 48 ore è stato individuato alle 2,40 all'interno di un terreno di proprietà privata.A ritrovarlo una donna che, mentre stendeva i panni, ne ha avvertito i lamenti. Allertati i figli che erano in casa con lei, sono riusciti a soccorrere il signor Amato affaticato e ferito. Sul posto sono immediatamente giunti anche il genero dell'uomo insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118.

A loro il signor Amato ha raccontato di avere camminato vicino al suo podere di via Passo d'Acqua in cerca di verdure quando è scivolato sbattendo la schiena. Con difficoltà si è trascinato verso il terreno dove è stato poi ritrovato per chiedere aiuto ma senza riuscirvi. Per due notti, al freddo, è stato costretto a mangiare erba.

Adesso si trova ricoverato in ospedale per le necessarie cure del caso, nonostante comunque, fanno sapere i sanitari, sia stato trovato in discrete condizioni fisiche e mentali.



