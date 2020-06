Cronaca 1586

Carabinieri Caltanissetta, arrestato giovane trovato con 95 grammi di cocaina e 47 mila euro in contanti

I soldi erano stati occultati in una piccola cassaforte sotterrata nel cortile dell’abitazione

Redazione

29 Giugno 2020 13:10

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta volti al contrasto della criminalità.In tale ambito lo scorso 27 giugno i militari del Nucleo Investigativo, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e della Compagnia CC di Canicattì, hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne incensurato residente a Canicattì.

Il giovane, nel corso di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 95 grammi di cocaina suddivisa in involucri di vario peso, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi e 47.000 euro in contanti, occultati in una piccola cassaforte sotterrata nel cortile dell’abitazione, tutto posto sotto sequestro.

L’uomo, al termine delle formalità, veniva portato in caserma, tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Domani mattina si svolgerà l’udienza di convalida.



