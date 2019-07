Cronaca 3745

Carabiniere ucciso a coltellate: due persone ricercate. Salvini: "Lavori forzati per il bastardo assasino"

Da una prima ricostruzione, il vice brigadiere 35enne durante un servizio con alcuni colleghi stava fermando due uomini considerati responsabili di furto e estorsione

Redazione

26 Luglio 2019 09:34

Un carabiniere è stato ucciso a Roma nella notte con alcune coltellate mentre era in servizio. E' accaduto nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nordafricano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso, aveva 35 anni: è stato colpito da 7 fendenti, di cui uno al cuore.I due responsabili sono ora ricercati. Da una prima ricostruzione, il vice brigadiere 35enne durante un servizio con alcuni colleghi stava fermando due uomini considerati responsabili di furto e estorsione quando uno di loro avrebbe estratto il coltello ferendolo più volte. Poi entrambi sono scappati. Trasportato d'urgenza in ospedale è poi deceduto.



Salvini: "Lavori forzati per il bastardo assassino" - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato l'accaduto. "Caccia all'uomo a Roma per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate - ha scritto in un tweet -. Sono sicuro che lo prenderanno e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".



Trenta: "Tolleranza zero" - Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha affidato a Twitter un suo pensiero. "Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto". (Tgcom24.it)





