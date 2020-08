Cronaca 379

Cara di Caltanissetta, in arrivo altri migranti che verranno posti in qurantena. Via chi ha finito il periodo di isolamento

Mentre sono in partenza coloro che hanno completato il periodo di isolamento sanitario, sono in arrivo altri migranti

21 Agosto 2020 15:47

Nell’ambito della gestione del flusso migratorio, si comunica che nella giornata odierna i migranti in atto ospitati presso il Centro Governativo Polifunzionale per immigrati sito in Contrada Pian del Lato sono stati trasferiti con destinazione in strutture di accoglienza insistenti nelle province della regione Sicilia e della regione Calabria, secondo le direttive ministeriali, a conclusione del prescritto periodo di quarantena obbligatoria, secondo le vigenti normative sulle misure di contenimento alla diffusione di agenti virali, al termine del quale i predetti migranti sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno dato nella totalità esiti negativi.Si rappresenta inoltre che, a partire da domani, sabato 22 agosto corrente, su disposizione ministeriale, l’anzidetto Centro ospiterà un nuovo gruppo di migranti, già sottoposti a preventivi accertamenti diagnostici e muniti di apposita certificazione sanitaria, per il prescritto periodo di quarantena, i quali saranno sottoposti ad ulteriori test diagnostici d’intesa con la locale Azienda Sanitaria Provinciale.



