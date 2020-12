Cronaca 406

Caporalato, braccianti schiavi a Caltanissetta: arrestato un altro pakistano che era sfuggito alla cattura

L'uomo, un 36enne, è stato rintracciato a Milano. Faceva parte del gruppo di connazionali arrestati dalla squadra mobile lo scorso 2 dicembre

Redazione

21 Dicembre 2020 16:05

Nella giornata del 19 dicembre, a seguito di attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Caltanissetta, si è proceduto all’arresto di un cittadino pachistano di anni 36, che risultava irreperibile dal 2 dicembre e che per rintracciarlo ha collaborato la Squadra Mobile di Milano.L’attività è nata allorchè in data 2 dicembre, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare, venivano tratti in arresto gli altri undici componenti del sodalizio criminale dedito, tra l’altro, al fenomeno del caporalato, a cui si era inizialmente sottratto il trentaseienne.

Lo stesso, è stato arrestato nella città di Pioltello, dove si era rifugiato da alcuni giorni, e associato alla casa circondariale “San Vittore” di Milano.

Tra i reati più gravi contestati al soggetto, figurano l’associazione per delinquere finalizzata al reclutamento ed allo sfruttamento della manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi (caporalato), estorsione, sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate.

La laboriosa attività d’indagine, svolta dagli apparati investigativi della Squadra Mobile nissena, ha consentito la dismissione del sodalizio criminale composto per la maggior parte da soggetti connazionali del pachistano che, con il loro atteggiamento, cercavano di imporre la propria egemonia su tutto il territorio locale, con una molteplicità di episodi di violenza, caratterizzata da una escalation esponenziale, che talvolta hanno preso le sembianze di vere e proprie spedizioni punitive; queste ultime sfociate con l’evento tragico dell’omicidio, avvenuto in questo Centro lo scorso 3 giugno, del giovane Siddique Adnan.



