Cronaca 1112

Capodanno a Caltanissetta, in prefettura disposte misure di sicurezza per il concerto di D'Aleo

Saranno previsti divieti di circolazione e accesso alle aree interessate nonché il divieto di utilizzo di spray urticanti e di articoli pirotecnici

Redazione

30 Dicembre 2019 17:33

Nella mattinata odierna, presso la locale Prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla presenza del Sindaco Roberto Gambino, dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia territoriali, per un rinnovato esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale di Caltanissetta alla luce degli accadimenti che hanno interessato il Centro storico.Nel corso dell’incontro, che segue quello tenutasi lo scorso 21 dicembre, si è svolta un’analisi sulla situazione provinciale ed, in particolare, di quella del Capoluogo, che ha reso il quadro di una realtà territoriale nissena con un trend di reati in evidente calo, grazie all’incessante impegno delle Forze dell’ordine ed ai significativi risultati positivi dalle stesse conseguite nell’attività di repressione e di prevenzione alle illegalità, nella quale è comunque opportuno porre in essere azioni di prevenzione volte a scongiurare fenomeni di criminalità comune, per le quali le Forze di Polizia non smettono di lavorare, cercando di stare al fianco dei cittadini e presidiando il territorio con controlli mirati al contrasto di diversi fenomeni.

Nella circostanza, nel ribadire l’attuazione delle disposizioni assunte nell’anzidetta riunione del 21 corrente mese, si è concordato di intensificare i servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio delle aree del Centro storico del Comune di Caltanissetta, a cui concorreranno sia le Forze di Polizia territoriali sia la Polizia locale, stante l’invito rivolto al Sindaco del Capoluogo a voler conferire il necessario impulso al Comando della Polizia Municipale nel proseguire nel concorso alle Forze dell’ordine nell’azione di contrasto ai fenomeni delittuosi.



Nella riunione odierna sono stati altresì focalizzati gli aspetti operativi da curare con specifico riguardo all’evento musicale programmato dall’amministrazione comunale di questo Capoluogo nella notte di Capodanno, allargata alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco e dei dirigenti del Comune di Caltanissetta a vario titolo interessati all’argomento.

L’incontro ha avuto appunto l’obiettivo di definire i dispositivi di security e di safety, in un ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza, in occasione della citata manifestazione musicale che avrà luogo nel Centro storico del Capoluogo la notte di Capodanno, per la quale si prevede un significativo afflusso di partecipanti.

In tale contesto di massima attenzione per assicurare un’efficace cornice di sicurezza al citato evento musicale, sono state definite, secondo le direttive ministeriali in materia, le misure a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti e sono stati previsti ulteriori dispositivi volti ad implementare le misure a tutela dell’incolumità delle persone, ad innalzare il livello di sicurezza generale ed a pianificare i servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fra la varie misure sono stati previsti, in particolare, l’attivazione di servizi di osservazione e vigilanza agli itinerari di ingresso dei partecipanti alla manifestazione, la presenza di un congruo numero di steward a presidio delle vie di accesso e di esodo, la previsione di ulteriori vie di deflusso, nonché di presidi di assistenza sanitaria.

Particolare rilievo è stato dato anche all’aspetto collaborativo dei cittadini, i quali saranno invitati ad osservare le indicazioni e le raccomandazioni degli addetti alla sicurezza, a non utilizzare articoli pirotecnici.

Il Comune di Caltanissetta adotterà apposite ordinanze per la disciplina della viabilità correlate alla pianificata delimitazione della aree interessate al suddetto evento, prevedendo divieti di circolazione e di accesso alle zone interessate dallo spettacolo con largo anticipo all’orario di inizio e fino a cessate esigenze, nonché per il divieto di utilizzo di spray urticanti o di strumenti contundenti.

Per tutte le esigenze connesse alla manifestazione sopra richiamata verranno assicurati attività di controllo a cura delle Forze di Polizia territoriali e della Polizia locale ritenute adeguate a garantire i servizi necessari





Nella mattinata odierna, presso la locale Prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla presenza del Sindaco Roberto Gambino, dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia territoriali, per un rinnovato esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale di Caltanissetta alla luce degli accadimenti che hanno interessato il Centro storico.Nel corso dell’incontro, che segue quello tenutasi lo scorso 21 dicembre, si è svolta un’analisi sulla situazione provinciale ed, in particolare, di quella del Capoluogo, che ha reso il quadro di una realtà territoriale nissena con un trend di reati in evidente calo, grazie all’incessante impegno delle Forze dell’ordine ed ai significativi risultati positivi dalle stesse conseguite nell’attività di repressione e di prevenzione alle illegalità, nella quale è comunque opportuno porre in essere azioni di prevenzione volte a scongiurare fenomeni di criminalità comune, per le quali le Forze di Polizia non smettono di lavorare, cercando di stare al fianco dei cittadini e presidiando il territorio con controlli mirati al contrasto di diversi fenomeni.

Nella circostanza, nel ribadire l’attuazione delle disposizioni assunte nell’anzidetta riunione del 21 corrente mese, si è concordato di intensificare i servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio delle aree del Centro storico del Comune di Caltanissetta, a cui concorreranno sia le Forze di Polizia territoriali sia la Polizia locale, stante l’invito rivolto al Sindaco del Capoluogo a voler conferire il necessario impulso al Comando della Polizia Municipale nel proseguire nel concorso alle Forze dell’ordine nell’azione di contrasto ai fenomeni delittuosi.



Nella riunione odierna sono stati altresì focalizzati gli aspetti operativi da curare con specifico riguardo all’evento musicale programmato dall’amministrazione comunale di questo Capoluogo nella notte di Capodanno, allargata alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco e dei dirigenti del Comune di Caltanissetta a vario titolo interessati all’argomento.

L’incontro ha avuto appunto l’obiettivo di definire i dispositivi di security e di safety, in un ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza, in occasione della citata manifestazione musicale che avrà luogo nel Centro storico del Capoluogo la notte di Capodanno, per la quale si prevede un significativo afflusso di partecipanti.

In tale contesto di massima attenzione per assicurare un’efficace cornice di sicurezza al citato evento musicale, sono state definite, secondo le direttive ministeriali in materia, le misure a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti e sono stati previsti ulteriori dispositivi volti ad implementare le misure a tutela dell’incolumità delle persone, ad innalzare il livello di sicurezza generale ed a pianificare i servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Fra la varie misure sono stati previsti, in particolare, l’attivazione di servizi di osservazione e vigilanza agli itinerari di ingresso dei partecipanti alla manifestazione, la presenza di un congruo numero di steward a presidio delle vie di accesso e di esodo, la previsione di ulteriori vie di deflusso, nonché di presidi di assistenza sanitaria.

Particolare rilievo è stato dato anche all’aspetto collaborativo dei cittadini, i quali saranno invitati ad osservare le indicazioni e le raccomandazioni degli addetti alla sicurezza, a non utilizzare articoli pirotecnici.

Il Comune di Caltanissetta adotterà apposite ordinanze per la disciplina della viabilità correlate alla pianificata delimitazione della aree interessate al suddetto evento, prevedendo divieti di circolazione e di accesso alle zone interessate dallo spettacolo con largo anticipo all’orario di inizio e fino a cessate esigenze, nonché per il divieto di utilizzo di spray urticanti o di strumenti contundenti.

Per tutte le esigenze connesse alla manifestazione sopra richiamata verranno assicurati attività di controllo a cura delle Forze di Polizia territoriali e della Polizia locale ritenute adeguate a garantire i servizi necessari





Due giovani si perdono nella Sughereta di Niscemi: ritrovati dai vigili del fuoco tramite Gps

News Successiva Bullismo, spegnevano anche le sigarette sul collo del compagno: due minori arrestati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare