Cronaca 8024

Caos sull'autostrada Palermo - Catania: tir si ribalta nella bretella a Resuttano. Traffico in tilt

Si tratta dell'unica strada che collega Palermo a Catania dopo la chiusura dell’autostrada ai mezzi sopra i 3.5 tonnellate.

Redazione

14 Gennaio 2020 16:23

Traffico in tilt, da stamani alle 10,30 lungo l’autostrada A19. Code di sette chilometri tra lo svincolo autostradale di Resuttano e località Portella del Morto, in territorio di Petralia Sottana, subito dopo l’abitato di Resuttano.Un tir finito fuori strada ha bloccato l’unica arteria alternativa lungo la A19 per raggiungere Catania dopo la chiusura, dell’autostrada, ai mezzi sopra i 3.5 tonnellate. Una deviazione resasi necessaria, lo scorso 20 dicembre, dopo la chiusura di una carreggiata del viadotto Cannatello a rischio crollo.



Traffico in tilt, da stamani alle 10,30 lungo l’autostrada A19. Code di sette chilometri tra lo svincolo autostradale di Resuttano e località Portella del Morto, in territorio di Petralia Sottana, subito dopo l’abitato di Resuttano.Un tir finito fuori strada ha bloccato l’unica arteria alternativa lungo la A19 per raggiungere Catania dopo la chiusura, dell’autostrada, ai mezzi sopra i 3.5 tonnellate. Una deviazione resasi necessaria, lo scorso 20 dicembre, dopo la chiusura di una carreggiata del viadotto Cannatello a rischio crollo.



Tir si ribalta sulla A19 nella bretella a Resuttano. La prefettura: situazione monitorata

News Successiva Resuttano, sega un albero e gli cade addosso: giovane trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Elia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare