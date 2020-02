Cronaca 485

Cane fa i bisogni davanti casa sua e lui gli spara con una carabina: un denunciato nel catanese

L'animale è paralizzato per via della lesione alla colonna vertebrale. I medici veterinari stanno valutando se eseguire un intervento

27 Febbraio 2020 15:05

Spara con una carabina a un cane randagio meticcio, ferendolo gravemente alla colonna vertebrale, perché l'animale aveva sporcato davanti casa sua. Responsabile del gesto un 60enne di Castiglione di Sicilia che è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali. Il cane andava a mangiare dalla vicina di casa dell'uomo che lasciava una ciotola con il cibo davanti la sua abitazione e qualche volta avrebbe fatto i suoi 'bisogni' davanti la casa del 60enne che, appostatosi sul balcone, lo ha ferito sparandogli con la propria carabina cal. 4,5. L'episodio è stato notato da un passante che ha avvertito i carabinieri che hanno trovato il fucile e denunciato l'uomo. Il cane, soccorso da militari dell'arma e da personale del servizio veterinario dell'Asp, è stato ricoverato in una clinica veterinaria di Zafferana Etnea. L'animale è paralizzato per via della lesione alla colonna vertebrale. I medici veterinari stanno valutando se eseguire un intervento chirurgico d'urgenza. (ANSA)



