Cancelleri a Gela, la Cgil chiede lo sblocco dell'autostrada per Siracusa e collegamenti ferroviari

Gela e gli altri 21 comuni della provincia, ultima per qualità della vita, chiedono di essere sbloccati

Redazione

17 Gennaio 2020 22:43

Consegnata dal segretario provinciale della Cgil, Ignazio Giudice, la vertenza "GelasiSblocca" al Viceministro alle Infrastrutture Giancarrlo Cancelleri in visita a Gela per i drammi che vive la città, al Senatore Pietro Lorefice, al Sindaco di Gela Lucio Greco. Dopo 52 anni di attesa chiediamo lo sblocco della costruzione della Gela-Siracusa nonchè un vertice immediato tra ferrovie dello Stato e Trenitalia per creare un collegamento veloce e a basso costo con gli aeroporti siciliani. Gela e gli altri 21 Comuni della provincia, ultima per qualità della vita, chiedono di essere sbloccati. Dalle infrastrutture può ripartire l`economia legale, per questa ragione, insieme e unitariamente, sosteniamo i Sindaci che hanno una visione moderna del ruolo dei Comuni verso lo Stato centrale, Sindaci che impegnano mente e cuore per i 270mila abitanti della provincia di Caltanissetta.

