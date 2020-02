Politica 511

Cancelleri a Caltanissetta: "Viadotti Petrusa e Himera pronti prima dell'estate. Produrre fatti e non tagli dei nastri"

Il viceministro alla Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, auspica che i due ponti crollati, possano essere percorribili già a partire da maggio

Redazione

28 Febbraio 2020 12:25

“Stiamo lavorando alla ricostruzione del ponte Petrusa. A maggio dovremmo tagliare il nastro anche se io, come avete notato, non taglio nastri. Dobbiamo produrre fatti piuttosto che inaugurazioni”. Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso di un sopralluogo effettuato stamane sulla Ss 640 Caltanissetta – Agrigento. “Sulla Palermo - Agrigento abbiamo firmato dei contratti di affidamento con le aziende e stiamo aspettando che le prefetture competenti ci diano il nulla osta sulle imprese che abbiamo individuato. Poi si incomincerà a lavorare. Mi aspetto la stessa vivacità che sto trovando nel cantiere di Caltanissetta per effetto del fatto che i soldi non mancano e i pagamenti da parte dell’Anas sono puntuali. A proposito invece del ponte Himera, spero che possiamo percorrerlo prima del ponte Morandi. Dovrebbe essere pronto tra maggio e giugno. Voglio però che venga visto il grande lavoro che si sta facendo. Ci sono tre grandi aziende siciliane che stanno lavorando ogni giorno superando tante difficoltà che il cittadino normale a volte non conosce. Ci sono voluti 5 anni, è vero e non voglio ribaltare questa responsabilità a chi c’era prima, posso prendermela tutta io, ma da cinque mesi che sono al ministero delle Infrastrutture nessuno può dire che quel cantiere o altri cantieri che ci sono in Sicilia non si siano mossi”.

