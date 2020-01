Politica 188

Cancelleri a Caltanissetta: "Questo governo durerà tre anni. Le concessioni vanno revocate"

Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti questa mattina ha effettuato un sopralluogo sulla Ss 640

11 Gennaio 2020 14:39

"Questo governo secondo me durerà tre anni e la vicenda delle concessioni non è motivo di rischio della caduta dell'esecutivo". L'ha detto questa mattina il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, nel corso del sopralluogo al cantiere della Statale 640 che collega Caltanissetta ad Agrigento.

"Italia Viva - ha continuato il viceministro - deve decidere cosa vuole fare da grande. Dobbiamo revocare le concessioni, si tratta di un atto dovuto e se lo facciamo diamo un messaggio a tutti gli imprenditori che non hanno amici nei ministeri, che sono persone oneste, che vogliono rispettare i contratti che fanno con lo Stato. Con quell'azione dimostriamo che lo Stato fa di nuovo, finalmente, lo Stato e che quindi è pronto a lavorare con gli imprenditori onesti. Cos'altro deve crollare? Chi altro deve morire? Spero che il Pd si tolga dalla testa le maxi multe, che non sono più accettabili. A chi, anche mentendo nei report, ha causato la morte di cittadini, va revocata la licenza. Bisogna sancire un concetto: in Italia chi sbaglia paga". (ANSA)

