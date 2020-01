Politica 470

Cancelleri a Caltanissetta: "Per la galleria non c'è alcun rischio crollo. Realizzeremo lavori molto complessi"

Le infiltrazioni di acqua sono dovute al fatto che ancora l’incastro tra i pannelli non è sigillato.E' costruita con tecniche moderne

Redazione

11 Gennaio 2020 14:53

"Per quanto riguarda la galleria Caltanissetta, il nuovo traforo da 4 chilometri, non c’è alcun rischio crollo”. Lo ha affermato questa mattina il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri nel corso del sopralluogo nei cantieri della Strada Statale 640 in contrada Favarella, a Caltanissetta, dove sono ripresi i lavori per il raddoppio della strada. “Nelle prossime settimane – ha aggiunto - porterò i giornalisti in galleria per fare vedere i lavori che andremo a fare che sono molto complessi, all’avanguardia, per una serie di problemi tecnici che sono stati riscontrati. Di problemi strutturali non ce ne sono, di nessun tipo . E’ costruita con tecniche estremamente moderne con pannelli di cemento che si sostengono l’uno con l’altro. Le infiltrazioni di acqua sono dovute al fatto che ancora l’incastro tra i pannelli non è sigillato. Sulla galleria Sant’Elia nelle prossime settimane faremo un incontro specifico. Avremo un tavolo con l’Anas e il direttore dei lavori. Sto spingendo per la conclusione della perizia di variante che riguarda la grande galleria, di oltre 4 chilometri, e la demolizione e ricostruzione del ponte San Giuliano. Quando avremo messo a punto queste due questioni potremo firmare il contratto di affidamento definitivo con il consorzio Italia che darà tra i 20 e i 22 mesi di lavori per la loro ultimazione”.

