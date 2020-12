Sport 166

Campionato siciliano Agility: otto primi posti per gli Amici del Cavallo di San Cataldo

La manifestazione si è svolta a dine novembre, al Circolo Ippico degli Ulivi di San Giovanni la Punta, a Catania

Redazione

09 Dicembre 2020 16:01

Si è conclusa con una incetta di premi per gli Amici del Cavallo di San Cataldo la terza tappa del campionato siciliano Agility horse 2020, che si è tenuta il 29 novembre al “Circolo Ippico degli Ulivi” di San Giovanni la Punta, a Catania.

I ragazzi dell'A.s.d. Amici del cavallo 2", seguiti dall'istruttore Cataldo Tirrito, hanno portato a casa ben otto primi posti e un secondo posto.

Nella categoria 60 cm: primi ex aequo per Karole La Fisca, Sabrina Curatolo, Pignato Desya e Gessica Sconzo; un piccolo errore all'ultimo ostacolo ha macchiato il percorso di Davide Fumagalli.

Nella categoria 80 cm: primi ex aequo per Ficarra Matteo e Carletta Giulia; per Simone Sardo un piccolo errore nell'ultimo ostacolo.

Nella categoria 90 cm: primo posto per Marina Biancheri e terzo posto per Mattia Cammarata.

Nella categoria 100 cm: un secondo posto di Leandro Riggi e solo un errore per Mattia Cammarata e Sharon Averna.

Nella categoria 110 cm: un meritato primo posto per Leandro Riggi e un terzo posto per Mattia Cammarata.

Ma è tempo anche di preparativi per la finale che determinerà la conclusione del campionato "Agility horse" 2020, che si terrà il 12 e 13 dicembre al Circolo Ippico degli Ulivi San Giovanni La Punta di Catania.



