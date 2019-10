Sport 28

Campionato New generation fighters championship, vince il serradifalchese Damiano Scannella

La squadra del team Celestri di Caltanissetta, allenata dal maestro Roberto Celestri, ha ottenuto pregevoli risultati

Redazione

02 Ottobre 2019 16:49

Il 29 settembre si è svolto il galà organizzato dal maestro Francesco Saladino in collaborazione con l'ente di promozione a.i.c.s Messina al palazzetto dello sport (pala montepiselli) il campionato new generation fighters championship. La squadra del team Celestri di Caltanissetta, palestra stargym allenata dal maestro Roberto Celestri ha ottenuto pregevoli risultati concludendo con una grande vittoria dell'atleta Damiano Scannella di Serradifalco la finale del new generarion fighters champion 8 man tournament; Michele Passaro cat-38kg k1 rules new generation fighters championship; Karol Prestifilippo cat-49kg k1 rules new generation fighters championship; Leonardo Falzone categoria 56kg k1 new generation fighters championship; Matteo Zagarrio cat-80kg k1 rules new generation fighters championship; Damiano Scannella cat-62 kg rules new generarion fighters champion 8 man tournament.

