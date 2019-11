Sport 370

Campionati italiani under 17 di pesistica: sul podio due giovani nisseni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato

Federico La Barbera e Manuel Dimaria, hanno conquistato il titolo rispettivamente di campione e vice campione italiano

Redazione

11 Novembre 2019 12:50

Si sono svolti sabato e domenica al Pala Pellicone di Ostia i campionati italiani under diciassette di pesistica che hanno visto tra i protagonisti le due giovani promesse nissene Federico La Barbera e Manuel Dimaria, laureatisi rispettivamente campione e vice campione italiano under diciassette di pesistica. I predetti, che fanno parte della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – settore pesistica – di Caltanissetta hanno conquistato tre medagli ciascuno. Federico La Barbera, che nella categoria 49 chili, ha vinto il titolo italiano, sollevando 177 chilogrammi, ha conquistato la medaglia d’oro negli esercizio di strappo, la medaglia d’oro negli esercizio di slancio e la medaglia d’oro nella classifica totale. Manuel Dimaria, invece, che nella categoria 55 chili, ha conquistato la medaglia d’oro di strappo, sollevando 85 chilogrammi, la medaglia d’argento di slancio e la medaglia d’argento nella classifica totale sollevando 185 chilogrammi. I due giovani pesisti sono stati accompagnati dai tecnici sportivi Salvatore Parla e Maurizio Sardo, maestri della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta, entrambi poliziotti in servizio alla Questura nissena. Federico La Barbera, dal 6 al 14 dicembre, parteciperà con i colori della Nazionale Italiana ai prossimi Campionati Europei under 17 a Eilat in Israele, dove potrebbe avere buone possibilità di piazzarsi sul podio.

Si sono svolti sabato e domenica al Pala Pellicone di Ostia i campionati italiani under diciassette di pesistica che hanno visto tra i protagonisti le due giovani promesse nissene Federico La Barbera e Manuel Dimaria, laureatisi rispettivamente campione e vice campione italiano under diciassette di pesistica. I predetti, che fanno parte della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – settore pesistica – di Caltanissetta hanno conquistato tre medagli ciascuno. Federico La Barbera, che nella categoria 49 chili, ha vinto il titolo italiano, sollevando 177 chilogrammi, ha conquistato la medaglia d’oro negli esercizio di strappo, la medaglia d’oro negli esercizio di slancio e la medaglia d’oro nella classifica totale. Manuel Dimaria, invece, che nella categoria 55 chili, ha conquistato la medaglia d’oro di strappo, sollevando 85 chilogrammi, la medaglia d’argento di slancio e la medaglia d’argento nella classifica totale sollevando 185 chilogrammi. I due giovani pesisti sono stati accompagnati dai tecnici sportivi Salvatore Parla e Maurizio Sardo, maestri della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta, entrambi poliziotti in servizio alla Questura nissena. Federico La Barbera, dal 6 al 14 dicembre, parteciperà con i colori della Nazionale Italiana ai prossimi Campionati Europei under 17 a Eilat in Israele, dove potrebbe avere buone possibilità di piazzarsi sul podio.

Pallavolo. Prima gara nel campionato di serie C: l'Albaverde si impone in casa del Castelvetrano

News Successiva Pro Nissa Futsal, primo acuto esterno per i ragazzi di mister Tarantino: in Calabria conquistano tre punti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews