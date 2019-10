Sport 119

Campionati italiani di pesistica, atleti nisseni a Grottaglie fanno il pieno di medaglie

Francesca Lombardo si è classifica campionessa italiana, vincendo la medaglia d'oro nella categoria 41 Kg

Redazione

04 Ottobre 2019 21:06

Si sono svolti a Grottaglie, in provincia di Taranto i campionati italiani di pesistica paralimpica.Molti non sanno ma Caltanissetta ha una tradizione nazionale nella pesistica tra le più fiorenti in Italia. Il movimento di pesistica paralimpica in città è stato promosso dall'attuale presidente regionale FIPE Sicilia, Salvatore Parla. La pesistica paralimpica viene praticata su una panca speciale, dove l'atleta si distende e viene assicurato alla panca con delle fasce, considerato che molti di loro non hanno equilibrio e rischierebbero di cadere a causa del peso che sollevano. Ai campionati Italiani di Grottaglie, il movimento della pesistica nissena ha fatto en plein di medaglie. Infatti Francesca Lombardo si è classifica campionessa italiana, vincendo la medaglia d'oro nella categoria 41 Kg. Cristiano Campione si è classificato secondo nella categoria 72 Kg, Calogero Andolina si è classificato terzo nella categoria 54 Kg. Gli atleti, accompagnati dai tecnici Salvatore Parla, Laura Lombardo e Alberto Dimaria. Lo sport a Caltanissetta ha delle eccellenze tra cui la pesistica olimpica e paralimpica, oggi più che mai è importante valorizzare le nostre eccelleze per avvicinare altri giovani,in particolare disabili, allo sport.



