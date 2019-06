Sport 44

Campionati italiani di ginnastica, la squadra di Valter Miccichè ottiene 5 medaglie: anche due ori

"Oggi siamo molto contenti per i grandi risultati ottenuti in campo nazionale" ha detto Miccichè

Redazione

27 Giugno 2019 10:18

Galllery

Campionati Italiani 2019 - Rimini presso il Pala Fiera dal 21 al 30/6/2019 con 19.800 atleti festeggiano l'anniversario dei 150 anni della fondazione della federazione ginnastica d'Italia. La Gymnastics Club di Valter Miccichè dal 25 al 27/6/2019 ha partecipato alle finali nazionali con 5 squadre del Promogym ottenendo i seguenti risultati

2 ori

1 argento

2 bronzo

"Rimini ci ha portato fortuna. In alcune gare - dice Valter Miccichè - abbiamo fatto diversi errori che ci hanno fatto scendere in classifica ma fa parte del gioco, anche queste esperienze servono per fare maturare i ginnasti come dico sempre gestire la sconfitta fa maturare molto di più rispetto ad una vittoria.



Oggi siamo molto contenti per i grandi risultati ottenuti in campo nazionale, grazie anche ai genitori di ogni singolo atleta che è stato presente sugli spalti a tifare a gran voce per la propria associazione".



Oro 1°fascia

Vittoria Scuvera

Giorgia Maganuco

Ludovica Cartina



Bronzo 1°fascia

Rocco D'arma

Giuseppe La Cognata



Oro 2°fascia

Elena Pepi

Emma Cariota

Paola Di Bartolo



Argento

Gloria Munda

Martina Bellanti



Bronzo

Martina Gambino

Carlotta Gallo

Anastasia Zappietro



I tecnici che hanno ordinato le seguenti squadre sono:

Ester Greco, Emanuele Romito, Roberta Costarelli, Ketty Ferrigno.



"L'anno scorso - conclude Miccichè - abbiamo partecipato con una squadra Ottenendo la fascia oro quest'anno la stessa ha riconfermato il podio".



Campionati Italiani 2019 - Rimini presso il Pala Fiera dal 21 al 30/6/2019 con 19.800 atleti festeggiano l'anniversario dei 150 anni della fondazione della federazione ginnastica d'Italia. La Gymnastics Club di Valter Miccichè dal 25 al 27/6/2019 ha partecipato alle finali nazionali con 5 squadre del Promogym ottenendo i seguenti risultati

2 ori

1 argento

2 bronzo

"Rimini ci ha portato fortuna. In alcune gare - dice Valter Miccichè - abbiamo fatto diversi errori che ci hanno fatto scendere in classifica ma fa parte del gioco, anche queste esperienze servono per fare maturare i ginnasti come dico sempre gestire la sconfitta fa maturare molto di più rispetto ad una vittoria.



Oggi siamo molto contenti per i grandi risultati ottenuti in campo nazionale, grazie anche ai genitori di ogni singolo atleta che è stato presente sugli spalti a tifare a gran voce per la propria associazione".



Oro 1°fascia

Vittoria Scuvera

Giorgia Maganuco

Ludovica Cartina



Bronzo 1°fascia

Rocco D'arma

Giuseppe La Cognata



Oro 2°fascia

Elena Pepi

Emma Cariota

Paola Di Bartolo



Argento

Gloria Munda

Martina Bellanti



Bronzo

Martina Gambino

Carlotta Gallo

Anastasia Zappietro



I tecnici che hanno ordinato le seguenti squadre sono:

Ester Greco, Emanuele Romito, Roberta Costarelli, Ketty Ferrigno.



"L'anno scorso - conclude Miccichè - abbiamo partecipato con una squadra Ottenendo la fascia oro quest'anno la stessa ha riconfermato il podio".



News Successiva Un altro innesto di spessore in casa pro Nissa, arriva il brasiliano Allyson Mendes Amanttes

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews