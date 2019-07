Sport 156

Campionati italiani di atletica leggera per disabili, record di medaglie per l'Asd Gela Sport

La Società del Presidemte Rocco Addario insieme al Tecnico Leone Zappulla è stata gratificata dagli sforzi effettuati dalle atlete, in assenza di un campo di atletica

10 Luglio 2019

Sabato 6 e domenica 7 Luglio, si sono svolti a Jesolo i Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera per disabili, organizzati dalla Fispes. Hanno partecipato 145 gli atleti e 40 le Società, provenienti da tutta Italia, per aggiudicarsi i titoli e le medaglie di Campione d’Italia. Sei gli atleti della della ASD Gela Sport, che sono stati impegnati in varie gare, Maria Luisa Carnevale, Concetta Maganuco, Giusy Nicoletti, Maria Sciacca, Valeria Meli e Concetta Margì . Gareggeranno nel Getto del Peso, il Lancio del Disco e del Giavellotto, nei 100 e nei 200 metri piani.Record di medaglie per una compagine di solo sei atlete, 4 Medaglie d’oro, 6 Medaglie d’argento, 4 Medaglie di bronzo e 2 Quarti posti.

Ottime le prestazionidi Maria Luisa Crnevale nel lancio Disco con mt. 9,17, di Valeria Meli nel getto del Peso con mt. 3,74 e nel lancio del Giavellotto con mt. 8,07, di Concetta maganuco con mt. 4,96 nel Lancio del Disco e 21”24 nei 100 metri, e Maria Sciacca con 20”46 nei 10 metri e mt. 5,16 nel getto del Peso.

La Società del Presidemte Rocco Addario insieme al Tecnico Leone Zappulla son stati gratificati dagli sforzi effettuati, in assenza di un campo di atletica, dalle atlete. Un ringraziamento particolare agli assistenti Emanuele Nicoletti, Dina Palumbo e Lucia Nicoletti, instancabili e sempre presenti.





