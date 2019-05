Sport 229

Campionati interprovinciali di pattinaggio freestyle: gli atleti nisseni salgono sul podio

Sotto la guida dell'istruttore FISR Alessandro Ciulla, la squadra della Roller School nissena si è classificata con ottimi risultati

31 Maggio 2019

Il 18 e 19 Maggio ad Acireale (CT) si sono svolti i Campionati Interprovinciali di Federazione FISR di Pattinaggio Freestyle, a cui hanno partecipato, in rappresentanza della provincia di Caltanissetta, gli atleti della Street Factory Eclettica.

Sotto la guida dell'istruttore FISR Alessandro Ciulla, la squadra della Roller School nissena si è classificata con ottimi risultati, alcuni validi per la qualificazione alle gare nazionali, nelle discipline Speed Slalom e Roller Cross, due specifiche discipline di pattinaggio Freestyle.

In particolare, per la disciplina Roller Cross (circuito di velocità pieno di ostacoli) si sono distinti:

 Alberto Saporito - 1° classificato Giovanissimi Maschile (8-9 anni)

 Alessandro Saporito - 1° classificato Esordienti Maschile (10-11 anni)

 Fabio Li Vecchi - 2° classificato Juniores Maschile (16-17 anni)

 Michele Rizza - 2° classificato Seniores Maschile (+18 anni)

Per la disciplina Speed Slalom (Slalom di velocità su un piede) si sono distinti:

 Alberto Saporito - 1° classificato Giovanissimi maschile

 Alessandro Saporito - 3° classificato Esordienti Maschile

 Claudia Saporito - 3° classificato Ragazzi Femminile (12-13anni)

 Alessandro Ciulla – 1° classificato Seniores maschile

Ancora una volta, i giovani e giovanissimi atleti nisseni della Street Factory Eclettica sono motivo di orgoglio per l’intera cittadinanza. A fine Luglio li attende l'appuntamento nazionale al Trofeo Tiezzi, che quest’anno verrà disputato a Lamezia Terme.

