Campionati assoluti di atletica, a Jesolo sarà presente anche la Asd Gela Sport

Parteciperanno gli atleti Luisa Carnevale, Concetta Maganuco, Giusy Nicoletti, Maria Sciacca, Valeria Meli e Concetta Margì. A guidarli il tecnico Leo Zappulla e gli assistenti Emanuele Nicoletti e Dina Palumbo

Redazione

02 Luglio 2019 17:07

Sabato 6 e domenica 7 Luglio, si svolgeranno a Jesolo i Campionati Italiani Assoluti. Saranno 145 gli atleti e 40 le Società, provenienti da tutta Italia, per aggiudicarsi i titoli e le medaglie di Campione d’Italia. Sei gli atleti della della ASD Gela Sport, impegnati in varie gare, Maria Luisa Carnevale, Concetta Maganuco, Giusy Nicoletti, Maria Sciacca, Valeria Meli e Concetta Margì . Gareggeranno nel Getto del Peso, il Lancio del Disco e del Giavellotto, nei 100 e nei 200 metri piani.La Società partirà insieme al tecnico Leone Zappulla ed agli assistenti Emanuele Nicoletti e Dina Palumbo.

Questi Campionati saranno il banco di prova per i prossimi Campionati di Società che si svolgeranno a fine Settembre. La Società, spera di salire sul podio e spera che gli allenamenti e gli sforzi a cui si sottopongono gli atleti durante l’anno siano ricompensati dai risultati sul campo.



