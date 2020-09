Salute 423

Lotta contro i tumori, ad ottobre i Comuni si colorano di rosa: aderisce anche Caltanissetta

Durante il mese di ottobrem dedicato alla lotta contro i timori, sono previste visite gratuite senologiche della LILT per tutte le donne che ne faranno richiesta

Redazione

25 Settembre 2020 21:02

Il mese di ottobre è da anni dedicato dalla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) alla ”Campagna Nastro Rosa” per invitare tutte le donne alla prevenzione del cancro della mammella, big killer numero 1.Quest'anno la campagna assume un particolare significato perché vuole recuperare il tempo perduto, a causa della pandemia Covid che ha visto trascurata la problematica sanitario – oncologica e in particolare la prevenzione, e per evitare una “pandemia” di tumori.

LILT Caltanissetta effettuerà visite senologiche gratuite a tutte le donne che ne faranno richiesta per tutto il mese di ottobre: per prenotare chiama 393 8110020.

Il momento è particolarmente critico e per questo LILT Nazionale ha stretto un'alleanza con l'Associazione Nazionale Comuni italiani - ANCI - per “colorare i comuni di rosa”.

Di fatto i comuni che aderiranno alla Campagna Nastro Rosa della LILT illumineranno di Rosa il monumento o il palazzo più rappresentativo del proprio comune a significare l'impegno e la partecipazione alla “emergenza cancro”.

LILT Caltanissetta inoltre effettuerà le visite anche nei comuni che lo richiederanno e che metteranno a disposizione locali idonei.

Sani stili di vita, diagnosi precoce e informazioni alla cittadinanza rappresentano le armi per affrontare il cancro e ridurre i costi delle cure

Un grande impegno della LILT che chiede a gran voce la partecipazione delle istituzioni territoriali perché nessuna donna sia lasciata sola, perché tutte le donne possano, con la prevenzione, sconfiggere il cancro al seno.



