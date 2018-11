Attualita 201

Campagna della Polizia di Stato "Questo non è amore": tutte le iniziative a Caltanissetta e provincia

Un’iniziativa della Polizia di Stato che in due anni ha avuto quasi 80 mila contatti con vittime di violenza, nei camper della Polizia per informazioni, suggerimenti e denunce contro la violenza di genere

Redazione

24 Novembre 2018 10:31

25 novembre 2018. “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. La campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”. In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, del 25 novembre 2018, nella provincia di Caltanissetta si svolgeranno una serie di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, centri antiviolenza e associazioni femminili. Nel corso delle iniziative dove è stata invitata a partecipare la Polizia di Stato sarà presentata la campagna promossa dal Capo della Polizia contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

Un’iniziativa della Polizia di Stato che in due anni ha avuto quasi 80 mila contatti con vittime di violenza, nei camper della Polizia per informazioni, suggerimenti e denunce contro la violenza di genere. Dal 19 novembre 2018 è partita una nuova fase del progetto a cui hanno aderito le questure che, con modalità diverse, nelle piazze, nei centri di aggregazione e con la partecipazione a incontri e convegni pubblici saranno a disposizione con materiale illustrativo e personale specializzato. Giovedì scorso, a Caltanissetta, presso la sala Garsia del Cefpas, nell’ambito del Salus Festival 2018, si è già svolto un seminario dal titolo: “Via dalla violenza: la rete e gli strumenti di inserimento lavorativo per la prevenzione e il contrasto contro la violenza di genere”, promosso e organizzato dal Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario di Caltanissetta e dal Coordinamento contro la violenza sulle donne, al quale per la Polizia di Stato hanno partecipato il Questore Giovanni Signer e, in qualità di relatore, l’Ispettore Capo d.ssa Nadia Lumia, responsabile della sezione misure di prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta.



Nel pomeriggio di domenica 25 novembre, a Gela, presso la pinacoteca comunale, si svolgerà un incontro dibattito sul tema della “Violenza contro le donne”, promosso e organizzato dai club services Rotary, Inner Weel e l’associazione Fidapa BPW Italy, al quale per la Polizia di Stato, in qualità di relatore, parteciperà il Vice Commissario d.ssa Daniela Terrana, del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Infine, lunedì 26 novembre, a Caltanissetta, presso il plesso scolastico “Vittorio Veneto”, si svolgerà un incontro con le famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria, organizzato dalle associazioni “Ondedonneinmovimento” e “Galatea onlus”. E anche in questo caso per la Polizia di Stato, in qualità di relatore, interverrà l’Ispettore Capo Nadia Lumia. Nel corso dei predetti incontri e convegni la Polizi di Stato distribuirà un opuscolo divulgativo, prodotto dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della P.S. in occasione della campagna divulgativa.



