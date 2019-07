Cronaca 631

Camion sfonda il guardrail e precipita da 15 metri, grave il conducente. Elisoccorso inviato da Caltanissetta

Il conducente, un cinquantenne, è rimasto intrappolato fra le lamiere contorte del mezzo pesante

Redazione

09 Luglio 2019 10:16

Un mezzo pesante, un macchinario che si occupa di trivellazioni, è precipitato dal ponte della statale 115, fra il Villaggio Mosè e la prima galleria di Palma di Montechiaro. L'incidente stradale si è verificato all'altezza del chilometro 204. Il conducente, un cinquantenne, è rimasto intrappolato fra le lamiere contorte del mezzo pesante. A soccorrerlo, tirandolo fuori dai grovigli di lamiere, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri non hanno perso tempo e con tutte le cautele del caso sono riusciti a mettere in salvo il cinquantenne che, inizialmente, era appunto rimasto incastrato. Sul posto, anche l'elisoccorso del 118, inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta, che ha trasferito il ferito pare all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Il mezzo è precipitato da oltre 15 metri, dopo aver rotto il guard-rail. Il tratto della statale 115 "Sud Occidentale Sicula" è stato provvisoriamente chiuso su entrambi i sensi di marcia, all'altezza del chilometro 204,750, in territorio di Palma di Montechiaro. Sul posto è presente anche il personale dell'Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione il prima possibile. (Fonte Agrigentonotizie.it)

