Camion esce fuori strada sulla Palermo-Catania: inviato elisoccorso, due feriti

Sul posto è presente il personale di Anas e della polizia stradale per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione

14 Aprile 2020 10:08

Sulla autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Palermo in corrispondenza del km 78,500 a Petralia Sottana (Palermo) a causa di un mezzo pesante uscito di strada. Nell’incidente si registrano due feriti.

Sul posto è presente il personale di Anas e della polizia stradale per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.



