Cameriera travolta e uccisa mentre getta la spazzatura: Scicli piange una giovane mamma

Ancora una tragedia nel ragusano. Stanotte una giovane cameriera è stata investita da un'auto mentre gettava la spazzatura

Redazione

15 Luglio 2019 09:45

Aveva 25 anni. E nel suo stato di Facebook aveva scritto: "Mamma a tempo pieno". Quanto basta per rendere ancora più drammatica la sua scomparsa in un nuovo incidente stradale in provincia di Ragusa che in pochi giorni si aggiunge alla tragedia dei cuginetti di Vittoria.E’ morta sul colpo Martina Aprile, travolta e uccisa da un’automobile stanotte intorno alle 2 a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli. La ragazza assieme a un collega a fine turno di lavoro in un ristorante, stava gettando la spazzatura in viale della Pace, un rettilineo, una strada principale.



