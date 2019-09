Attualita 190

Camera di Commercio, prosegue lo stato di agitazione dei 41 precari delle sedi di Caltanissetta e Gela

I lavoratori, in attesa della stabilizzazione, si sono riuniti in assemblea permanente con sit - in anche nelle ore pomeridiane

Redazione

23 Settembre 2019 14:35

Proseguono le azioni di protesta dei lavoratori precari, in forza presso la Camera di Commercio di Caltanissetta-Gela. A partire da oggi i lavoratori si sono riuniti in assemblea permanente con sit-in, anche in ore pomeridiane, continuando a mantenere lo stato di agitazione. Tali dipendenti, stanno attendendo dalla deputazione regionale, le notizie afferenti all’impegno assunto in sede parlamentare, su un presunto emendamento proposto al collegato della finanziaria, che andrebbe a definire la stabilizzazione occupazionale dei 41 lavoratori da più di vent’anni in servizio precario presso l’Ente camerale di Caltanissetta e Gela. I lavoratori venuti a conoscenza che le operazioni d’aula presso l’ARS riprenderanno il prossimo 24 settembre, manterranno lo stato di agitazione, fintantoché non otterranno notizie confortanti dalla sede parlamentare regionale atte a dimostrare l’avvenuta approvazione della specifica norma a loro diretta. Caltanissetta 23 settembre 2019. Ne da notizia il segretario Provinciale UGL FNA Salvatore Lauria.

