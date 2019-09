Attualita 270

Camera di Commercio, prosegue lo stato di agitazione dei 41 lavoratori precari di Gela e Caltanissetta

I sindacati, nell'esprimere preoccupazione per la situazione dei dipendenti, chiedono all'ente camerale un locale idoneo per proseguire la protesta

21 Settembre 2019 09:53

I rappresentanti sindacali di CGIL FP e UIL FLP di Caltanissetta, comunicano, che i lavoratori con contratto a tempo determinato in servizio presso la Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, proseguono lo stato di agitazione con assemblea permanente e sit-in. I 41 lavoratori, intendono proseguire lo stato di agitazione e ciò a seguito dell’incontro avvenuto con la deputazione regionale in occasione dell’avviata sessione d’Aula presso l’Assemblea Regionale Siciliana, hanno potuto attingere a preventive notizie che afferiscono ad una presunta proposta di approvazione di una norma legislativa, che definisca il loro status giuridico di “precari”, atta a mutare le loro incerte condizioni lavorative con una sicura risolutiva “stabilizzazione” occupazionale. Ad oggi si ha notizia che in sede di Commissione parlamentare regionale, è stato esitato favorevolmente un emendamento utile alla definizione della problematica oggetto della protesta in corso e fintantoché tale norma non verrà ad essere approvata, i suddetti lavoratori manterranno lo stato di agitazione con assemblea permanente e sit-in, senza ostacolare il normale svolgimento del servizio camerale. Pertanto, l’Amministrazione camerale vorrà essere collaborativa alla protesta democratica dei lavoratori ed a tal uopo, preveda in seno alla propria organizzazione degli uffici, il miglior servizio atto a garantire le richieste dell’utenza in considerazione del fatto che i dipendenti con contratto a tempo determinato, versano nell’anzidetto stato di agitazione. Ciò premesso, i sindacati chiedono all’Ente camerale la disponibilità di un locale idoneo ai lavori d’assemblea permanente anche in orari post-lavorativi.

