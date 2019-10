Politica 203

Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, l'Ars stabilizza Asu e precari. Mancuso (Fi): "Segno di maturità politica"

La norma a tutela dei precari è stata votata favorevolmente nella seduta di ieri a Sala d'Ercole

Redazione

03 Ottobre 2019 16:16

"L’approvazione dell’articolo per la stabilizzazione degli Asu e dei dipendenti delle Camere di Commercio è un segno di grande maturità politica. Condividere la felicità con i tanti, ormai per poco, lavoratori precari è la cosa più bella che può capitare a chi come me sta lontano dal populismo e dalle vane promesse". Così in una nota il deputato di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, circa l'approvazione della norma a tutela dei precari, votata favorevolmente nella seduta di ieri a Sala d'Ercole. "Nessuno ha merito su tale vicenda - conclude il Parlamentare. In questi casi non si guarda il colore politico anzi, si oltrepassa lo steccato delle formalità in nome dei padri e madri di famiglia che dopo decenni di precarietà oggi trovano risposta. Sono loro i veri artefici della vittoria: hanno il merito per aver resistito in questi lunghi anni, non lasciandosi scoraggiare, continuando con dedizione il proprio servizio al territorio".



"L’approvazione dell’articolo per la stabilizzazione degli Asu e dei dipendenti delle Camere di Commercio è un segno di grande maturità politica. Condividere la felicità con i tanti, ormai per poco, lavoratori precari è la cosa più bella che può capitare a chi come me sta lontano dal populismo e dalle vane promesse". Così in una nota il deputato di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, circa l'approvazione della norma a tutela dei precari, votata favorevolmente nella seduta di ieri a Sala d'Ercole. "Nessuno ha merito su tale vicenda - conclude il Parlamentare. In questi casi non si guarda il colore politico anzi, si oltrepassa lo steccato delle formalità in nome dei padri e madri di famiglia che dopo decenni di precarietà oggi trovano risposta. Sono loro i veri artefici della vittoria: hanno il merito per aver resistito in questi lunghi anni, non lasciandosi scoraggiare, continuando con dedizione il proprio servizio al territorio".



News Successiva Gela, 25 disoccupati saranno impegnati in lavori di pubblica utilità: percepiranno 500 euro al mese

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews