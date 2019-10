Attualita 239

Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, i precari sospendono i sit-in ma rimangono in stato di agitazione

La decisione è stata adottata dopo che i lavoratori hanno appreso dell'approvazione da parte dell'Ars della norma che consente la prosecuzione dei servizi

Redazione

03 Ottobre 2019 16:22

I precari della Camere di Commercio di Caltanissetta e Gela sospendono temporaneamente le assemblee permanenti e sit-in ma mantengono lo stato di agitazione. La CGIL FP di Caltanissetta prende atto favorevolmente dell’approvazione, da parte dell’ Assemblea Regionale Siciliana, della norma che consente ai lavoratori precari, in particolare ai 41 dipendenti della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, la prosecuzione dei servizi e delle attività svolte. Risultato raggiunto grazie alla sinergia di tutte le parti coinvolte: Sindacati, Amministrazione, forze politiche regionali e locali. Raggiunto questo risultato, che riteniamo necessario ma non sufficiente, chiediamo con forza di continuare subito il percorso intrapreso e concertare le azioni da intraprendere per la definitiva stabilizzazione del personale come prevede la “legge Madia”. Pur mantenendo lo stato di agitazione, i lavoratori precari della CCIAA sospendono le assemblee e i sit-in e tornano ad espletare le loro attività lavorative, ciò avviene presso la sede della CCIAA di Caltanissetta, presso lo sportello di Gela, dove i quattro lavoratori precari tornano ad espletare i servizi essenziali inerenti il Registro Imprese, Rec, Albo Imprese Artigiane e Firma Digitale, e presso il Tribunale di Gela, dove prestano attività altri 4 lavoratori precari in prestito dalla CCIAA di Caltanissetta. Caltanissetta. Il documento porta la firma del coordinatore provinciale della Cgil Fp Giancarlo La Rocca e del segretario rpovinciale della Cgil Fp Rosanna Moncada

