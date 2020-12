Politica 55

Camera di Commercio Caltanissetta, per i precari scatta la proroga. Mancuso (FI): "Si lavori per la stabilizzazione"

Approvato all'Ars l'emendamento che autorizza le Camere di Commercio a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti dei lavoratori a tempo determinato

Redazione

30 Dicembre 2020 17:34

"L'anno che verrà deve essere utile a trovare la quadra per la definitiva stabilizzazione del personale precario in seno alle Camere di Commercio. Solo per Caltanissetta parliamo di 41 dipendenti. È ormai indiscutibile riconoscere loro la dignità lavorativa che meritano. Se esiste un servizio alle imprese è solo ed esclusivamente merito dei precari, i quali devono essere tutelati. L'emendamento iniziale prevedeva la loro stabilizzazione ma le norme in vigore non hanno permesso tale soluzione. Pertanto, nell'attesa di sciogliere i nodi della controversia, la proroga annuale è stata garantita, consapevoli che la strada imboccata è quella giusta, che garantirà una sola destinazione: il contratto a tempo indeterminato".

