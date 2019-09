Attualita 171

Camera di Commercio, 41 lavoratori precari fra Caltanissetta e Gela proclamano lo stato di agitazione

Assemblea e sit - in a partire dal 16 settembre davanti la sede dell'ente camerale di Caltanissetta, in piazza Garibaldi

11 Settembre 2019 21:16

I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil e l'Ugl - Fna Caltanissetta, comunicano che i lavoratori con contratto a tempo determinato in servizio presso la Camera di Commercio di Caltanissetta/ Gela, proseguono lo stato di agitazione con assemblea sit-in a partire dal 16 settembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 davanti la sede camerale di Caltanissetta in piazza Garibaldi n.ri civici 1-2-3. I suddetti 41 lavoratori, a seguito di un incontro avvenuto con la deputazione regionale in occasione dell’avviata sessione d’aula presso l’Assemblea Regionale Siciliana, hanno potuto attingere a preventive notizie che afferiscono ad una presunta proposta di approvazione di una norma legislativa, che definisca il loro status giuridico di “precari”, atta a mutare le loro incerte condizioni lavorative con una sicura risolutiva “stabilizzazione” occupazionale. Pertanto, gli anzidetti dipendenti manterranno lo stato di agitazione con Assemblee sit-in quotidiane, confermando i suesposti orari dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e ciò finché non riceveranno i relativi riscontri che comproveranno l’avvenuta approvazione della succitata e presunta proposta normativa

