Cambio di guardia alla Capitaneria di Porto di Gela, Carbonara lascia il comando a Giuseppe Donato

Il Comandante Cosimo Roberto Carbonara lascia la Guardia Costiera di Gela per andare a guidare quella di Ancona

Redazione

31 Agosto 2020 15:58

Il Comandante Cosimo Roberto Carbonara lascia la Guardia Costiera di Gela per andare a guidare quella di Ancona. Al suo posto arriva il Capitano Giuseppe Donato. Il 4 settembre il passaggio di consegne ufficiali, nel corso di una cerimonia a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid. Questa mattina i due ufficiali sono stati ricevuti dal sindaco Lucio Greco, e per il comandante uscente è stato il momento di tracciare un personale bilancio. “Sono stati due anni e mezzo belli ed intensi, nel corso dei quali sono stato accolto benissimo dalla città e ho lavorato bene in team, raggiungendo risultati importanti per la città. Mi piace ricordare, ad esempio, la recente rimozione del materiale ferroso che rendeva pericolosa la balneazione in un tratto del litorale ma anche l'intensificazione degli interventi di rimozione delle discariche abusive, che proliferano nel territorio e nel demanio e li deturpano. Devo ammettere – ha proseguito Carbonara – che nell'ultimo anno ho visto un deciso cambio di passo da parte dell'amministrazione e tanti cambiamenti in positivo. Mai come quest'estate avevo visto le spiagge così pulite e con il servizio di assistenza ai bagnanti garantito, eccellente poi l'idea della ZTL. Davvero una stagione positiva, nonostante l'emergenza Covid”.“Sono arrivato a Gela da poco – ha aggiunto il neo comandante Giuseppe Donato – e ho già avuto modo di vedere quanto bello sia il litorale, ma c'è ancora tanto lavoro da fare per valorizzarlo e tutelarlo a dovere, e sono certo che, in sinergia con l'amministrazione comunale, potremo continuare a fare una grande opera di riqualificazione”.

Il sindaco Lucio Greco, nel congedare il comandante uscente e nell'augurare buon lavoro al Capitano Donato, ha voluto rimarcare come ci sia tutta l'intenzione di andare avanti nell'ottica di una collaborazione reciproca. “Questa amministrazione è molto sensibile ai temi dell'ambiente – ha detto – ed anche alla Guardia Costiera, che è un occhio sempre vigile sulle nostre spiagge, chiediamo una mano pure per debellare il deprecabile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, spesso ad opera di insospettabili. Grazie per tutto quello che avete fatto e che continuerete a fare per la comunità”.



