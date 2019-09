Cronaca 428

Cambio al vertice della Dia di Caltanissetta, Licari nominato Capo Centro: prende il posto di Pisano

Il colonnello Pisano è stato ha diretto la Direzione Investigativa Antimafia nissena, per quattro anni

Redazione

02 Settembre 2019 10:32

Dopo quattro anni di permanenza come Capo Centro della DIA, il Colonnello della G.d.F. Giuseppe Pisano lascia Caltanissetta per assumere l’incarico di Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo presso il Comando Regionale Sicilia della G.d.F. di Palermo. Al suo posto è subentrato il Colonnello della G.d.F. Emanuele Licari, già in forza al Centro Operativo D.I.A., dal 1999, con l’incarico di Capo Settore Investigazioni Preventive. Il Colonnello Licari è nato a Palermo, ha 59 anni, coniugato, si è laureato nel 1984 con il massimo dei voti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo e, successivamente, presso quella Corte di Appello ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività forense; è Ufficiale della Guardia di Finanza dal 1984, promosso Colonnello nel luglio 2018 ed è insignito della Medaglia Militare d’Oro al Merito di Lungo Comando. Nel corso degli anni di servizio sin qui trascorsi al Centro Operativo nisseno, il Colonnello Licari – quale responsabile delle Investigazioni preventive - ha direttamente partecipato a tutte le operazioni eseguite dalla DIA, finalizzate all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali operanti nelle province di Caltanissetta ed Enna e all’azione investigativa preventiva finalizzata al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e all’infiltrazione mafiosa nel sistema imprenditoriale e creditizio.

