Inchiesta sui rifiuti, cambio al vertice della "Catanzaro": l’avvocato gelese Panebianco nuovo amministratore unico

Lorenzo Catanzaro ha rassegnato le sue dimissioni che sono irrevocabili. La decisione sarebbe legata anche all'inchiesta sui rifiuti

03 Giugno 2020 20:17

Le polemiche e le pressioni degli ultimi tempi hanno portato alle dimissioni di uno dei fondatori della Catanzaro Costruzioni, Lorenzo Catanzaro, oggi in carica come amministratore delegato della società di smaltimento e trattamento dei rifiuti. La decisione è arrivata questo pomeriggio dopo una riunione dell’assemblea della società in cui l’ad ha presentato le dimissioni irrevocabili. Una scelta, ha dichiarato Lorenzo Catanzaro, compiuta per il bene dell’azienda, a partire dai suoi lavoratori, che non meritano in nessun modo di vivere situazioni di incertezza e preoccupazioni derivanti dalle polemiche causate dalle illazioni da parte di privati controinteressati. Polemiche e attacchi strumentali destituiti di ogni fondamento che non trovano corrispondenza con l’operato della società in tutti suoi anni di attività. La Società e tutti i dipendenti hanno espresso a Lorenzo Catanzaro il ringraziamento per il cammino percorso e per il decisivo contributo dato in tutti questi anni alla crescita dell'azienda e allo sviluppo di una realtà industriale alla quale resterà di certo sempre legato.L'Assemblea della Catanzaro Costruzioni, in data odierna, 3 giugno 2020, nel prendere atto delle dimissioni, ha deciso di affidare la società all’avvocato Giuseppe Panebianco, manager di riconosciuta esperienza nel settore, alla cui autonomia ed indipendenza è stato affidato il pieno sviluppo dei programmi che comportano investimenti e conseguenti assunzioni di personale.



