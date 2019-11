Attualita 703

Caltaqua, risoluzione del contratto: i sindaci di Caltanissetta e Gela votano "si". La Panvini: "Nessuna inadempienza"

Per il sindaco Lucio Greco, il contratto deve essere risolto prima del tempo, così come ha sempre sostenuto

Redazione

18 Novembre 2019 19:11

Il sindaco Lucio Greco mantiene la linea di sganciarsi da Caltaqua e di risolvere il contratto con la società spagnola anzitempo. La sua linea l’ha confermata oggi nel corso della lunga riunione della commissione che si tenuta oggi all’ATO idrico a Caltanissetta. Dopo una lunga disamina della questione tesa a chiarire se imputare all’ente gestore inadempienze o disservizi, i componenti della commissione si sono pronunziati su quale posizione assumere nei confronti di Caltaqua. Per il sindaco Lucio Greco, il contratto deve essere risolto prima del tempo, così come ha sempre sostenuto, spostando anche la questione in Consiglio Comunale. Della stessa linea del primo cittadino, anche il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha votato per la risoluzione del contratto. Anche le associazioni degli utenti e dei consumatori si sono espresse favorevolmente per la risoluzione anticipata del contratto. Una linea, quest’ultima non condivisa dal sindaco di Villalba, Alessandro Plumeri, e dal presidente della commissione ATO idrico, dott. Rosalba Panvini che hanno espresso diniego alla risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua. In particolare per la dott. Panvini non sarebbero ravvisabili inadempienze da parte dell’ente gestore. Si è astenuto dalla votazione, infine, l’ing. Achille Furioso, inviato dalla Regione in commissione. “Con coerenza so di avere fatti il mio dovere fino in fondo e con coraggio mi sono espresso per la risoluzione anticipata del contratto nella piena consapevolezza di avere valutato le gravi inadempienze contrattuali sussistenti per avanzare tale richiesta e per rendere giustizia a tanti miei concittadini che in tutti questi anni, ahimè, hanno dovuto subire un servizio inefficace ed inefficiente ed un aumento

stratosferico delle bollette. Oltre al danno la beffa!” - ha commentato così l’esito della riunione in commissione il sindaco Lucio Greco. Ora gli atti dovranno essere inviati al presidente della Regione, on. Nello Musumeci.

Il sindaco Lucio Greco mantiene la linea di sganciarsi da Caltaqua e di risolvere il contratto con la società spagnola anzitempo. La sua linea l’ha confermata oggi nel corso della lunga riunione della commissione che si tenuta oggi all’ATO idrico a Caltanissetta. Dopo una lunga disamina della questione tesa a chiarire se imputare all’ente gestore inadempienze o disservizi, i componenti della commissione si sono pronunziati su quale posizione assumere nei confronti di Caltaqua. Per il sindaco Lucio Greco, il contratto deve essere risolto prima del tempo, così come ha sempre sostenuto, spostando anche la questione in Consiglio Comunale. Della stessa linea del primo cittadino, anche il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che ha votato per la risoluzione del contratto. Anche le associazioni degli utenti e dei consumatori si sono espresse favorevolmente per la risoluzione anticipata del contratto. Una linea, quest’ultima non condivisa dal sindaco di Villalba, Alessandro Plumeri, e dal presidente della commissione ATO idrico, dott. Rosalba Panvini che hanno espresso diniego alla risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua. In particolare per la dott. Panvini non sarebbero ravvisabili inadempienze da parte dell’ente gestore. Si è astenuto dalla votazione, infine, l’ing. Achille Furioso, inviato dalla Regione in commissione. “Con coerenza so di avere fatti il mio dovere fino in fondo e con coraggio mi sono espresso per la risoluzione anticipata del contratto nella piena consapevolezza di avere valutato le gravi inadempienze contrattuali sussistenti per avanzare tale richiesta e per rendere giustizia a tanti miei concittadini che in tutti questi anni, ahimè, hanno dovuto subire un servizio inefficace ed inefficiente ed un aumento

stratosferico delle bollette. Oltre al danno la beffa!” - ha commentato così l’esito della riunione in commissione il sindaco Lucio Greco. Ora gli atti dovranno essere inviati al presidente della Regione, on. Nello Musumeci.

News Successiva Gela, zone a traffico limitato: scatta il sistema della videosorveglianza. Previste multe da 58 euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews