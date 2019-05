Attualita 398

Caltaqua, prosegue a Gela la sostituzione dei contatori: in totale saranno circa 3 mila

La conclusione di questa tranche di intervento è prevista per il mese di luglio. Verranno installati apparecchi di ultima generazione

Redazione

25 Maggio 2019 12:37

Proseguono a ritmo serrato i lavori - ripresi una quindicina di giorni fa - per la sostituzione dei contatori idrici nel comune di Gela. L’intervento (ID 130) rientra nell’ambito del programma di sostituzione massiva dei misuratori nella zona sud della provincia di Caltanissetta. I lavori sono effettuati per intero con fondi propri del Gestore.

Con questo intervento Caltaqua compie un ulteriore ed importante passo avanti nell’ambito del programma pluriennale di ammodernamento, potenziamento e recupero di efficacia delle reti di distribuzione idrica.

In dettaglio, in questa circostanza saranno circa 3mila i contatori che, complessivamente, saranno installati.

La conclusione di questa tranche di intervento è prevista per il mese di luglio.

Il piano prevede la rimozione dei contatori esistenti e la contestuale loro sostituzione con apparecchi di ultima generazione che consentono un'elevata precisione della misurazione dei consumi.



News Successiva Trasporto pubblico e abbattimento delle barriere architettoniche, la consulta dei disabili gelesi incontra il sindaco

